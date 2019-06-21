Окупанти на Донбасі випустили 30 мін по позиціях українських захисників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед українських захисників немає

Окупанти на Донбасі від початку доби 21 червня п'ять разів обстріляли позиції Збройних Сил України з великокаліберної зброї та випустили 30 мін. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, повідомляє прес-служба МОУ.

Праута відзначив, що втрат серед українських захисників немає.

«Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили вже 5 обстрілів, у тому числі із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібрів. Усі випадки використання ворогом заборонених мінометів зафіксовано на Луганському напрямку», - повідомив речник.

Так, за словами Праути, тривалий обстріл зі 120-х та 82-х мінометів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти о 06:10 розпочали поблизу Луганського. Вогонь з боку населеного пункту Нижнє Лозове вівся до 08:20, за цей час на позиціях наших захисників розірвалися 30 мін 120-го та 40 мін 82-го калібрів. Міномети калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю противник зранку застосовував під час 10-хвилинного обстрілу опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Південного.

Позиції українських військ в районі Новолуганського у період з 08:00 до 10:00 ранку з боку окупованого Доломітного двічі були обстріляні з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з опівночі протягом 20 хвилин з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Опитного.

Праута повідомив, що за наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.