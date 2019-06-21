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    Окупанти обстріляли Чермалик і поранили 66-річну жінку

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    Окупанти обстріляли Чермалик і поранили 66-річну жінку

    Жінка отримала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя

    Внаслідок обстрілу незаконними збройними угрупованнями села Чермалик Донецької області зазнала поранення 66-річна місцева мешканка, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил на основі даних української сторони Спільного центру з контролю і координації.

    За даними військових ООС, спостережна група «Маріуполь» української сторони СЦКК встановила 21 червня, що стріляли зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки ЗУ-23-2 та стрілецької зброї.

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    «Наразі відомо, що жінка отримала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя. Сам інцидент стався 20 червня о 23 годині. Також ворожі обстріли пошкодили приватний будинок в цьому ж населеному пункті по вулиці Першотравнева, 41», – повідомляють у штабі.

    Українська сторона СЦКК, коментуючи цей випадок, заявляє про «свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права».

    Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

    Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

     

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