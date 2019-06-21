Окупанти розгорнули в Криму три дивізіони зенітноракетної системи С-400



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У Криму розгорнули три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400 Міноборони РФ

Російське командування перекидає до півострова літаки різних типів з аеродромів РФ

Російська Федерація протягом 2018 року в рамках переозброєння на території окупованого Криму розгорнула три дивізіони зенітноракетних систем С-400. Про це йдеться у відповіді тимчасово виконувача обов’язки заступника командира Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, пише УНІАН.

«У 2018 році у рамках переозброєння 31 дивізії ППО 4 армії ВГІС та ППО Південного військового округу Російська Федерація розгорнула на території окупованого Криму три дивізіони, на озброєнні яких перебувають зенітноракетні системи С-400», - йдеться у відповіді.

Крім того, зазначається, що під час військових навчань, що проводяться на території окупованого Криму, а також акваторії та повітряному просторі Чорного моря, російське командування тимчасово перекидає до півострова літаки різних типів з аеродромів Ростовської області та Краснодарського краю РФ.

«Останнім таким заходом було проведення у період 24 травня - 8 червня цього року авіаційних змагань «Авиадартс-2019», у яких брали участь більш як 50 літаків різних типів (у тому числі до 30 одиниць з території Росії). Після завершення змагань усі не кримські літаки повернулися до своїх пунктів постійного базування», - додали у розвідці.

