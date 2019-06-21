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    В ОРДЛО почастішали випадки каліцтва мирних мешканців через дії бойовиків

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    В ОРДЛО почастішали випадки каліцтва мирних мешканців через дії бойовиків

    Так, за даними військової розвідки, підірвавшись на протипіхотній міні, загинув мешканець Горлівки, а в Успенці водій бронетранспортеру в’їхав у приватний будинок, внаслідок чого дві особи отримали важкі травми

    Командування російсько-окупаційних військ продовжує нехтувати безпекою цивільного населення, що призводить до збільшення кількості випадків загибелі та каліцтв жителів тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    Зокрема, за даними розвідки, почастішали випадки підриву громадян на замінованих ділянках місцевості, залишених окупантами без догляду і не обладнаних покажчиками про небезпеку. Так, 15 червня ц.р., підірвавшись на протипіхотній міні, загинув мешканець Горлівки.

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    Крім того, загроза для цивільного населення посилюється через збільшення у складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки з питань експлуатації озброєння і військової техніки. Так, водій бронетранспортеру одного з підрозділів 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, рухаючись в колоні, не впорався з керуванням та в’їхав у приватний будинок мешканців населеного пункту Успенка, внаслідок чого дві особи отримали важкі травми.

    Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець

    Як раніше повідомляла військова розвідка, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

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