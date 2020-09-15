Окупанти на Донбасі запустили безпілотник через лінію розмежування



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Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі

Безпілотник виявлено біля населеного пункту Водяне, де засоби радіоелектронної боротьби подавили його, – штаб ООС

Окупанти на Донбасі від початку доби 15 вересня один раз порушили домовленості, що вступили в дію з 27 липня. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що у районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу «МЕВІК» із перетином лінії розмежування. «Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання», – йдеться у повідомленні.

Також пресцентр інформує, що неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі», – інформують у штабі ООС.