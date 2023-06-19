Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»

Росія чекає на постачання нової партії дронів із Ірану

Російські терористи можуть найближчими днями посилить атаки ударними безпілотниками по Україні. РФ чекає на постачання нової партії озброєння з Ірану. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На даному етапі можемо констатувати, що їх (дронів – «Главком») стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення постачання. Знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака», – повідомила вона.

Гуменюк нагадала, що в основному атаки дронами на південь України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одещину ракетами, а Дніпро дронами.

До слвоа, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.