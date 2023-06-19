Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Рашисти дедалі частіше атакують Україну «Шахедами»
фото ілюстративне

Росія чекає на постачання нової партії дронів із Ірану

Російські терористи можуть найближчими днями посилить атаки ударними безпілотниками по Україні. РФ чекає на постачання нової партії озброєння з Ірану. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«На даному етапі можемо констатувати, що їх (дронів – «Главком») стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення постачання. Знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака», – повідомила вона.

Гуменюк нагадала, що в основному атаки дронами на південь України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Одещину ракетами, а Дніпро дронами.

До слвоа, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Ігната, українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує
Повітряні сили сповіщатимуть про пуски ракет та дронів РФ у Telegram-каналі
16 червня, 10:54
Іранські «Шахеди», якими РФ атакує Україну
Китай постачає Ірану деталі для виробництва «Шахедів» – WSJ
13 червня, 16:51
Влучними пострілами квадрокоптер окупантів було збито, дрон впав та розірвався
На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон зі стрілецької зброї
14 червня, 11:31

Події в Україні

День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
47K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
19K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
17K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
16K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
12K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту