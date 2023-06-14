На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон зі стрілецької зброї

Влучними пострілами квадрокоптер окупантів було збито, дрон впав та розірвався

Майже щодня ворожі дрони, які залітають з території Росії, скидають на прикордоння Сумщини вибухові пристрої.

На Сумщині українські прикордонники «приземлили» російський дрон. Безпілотник впав поблизу позицій захисників. Про це повідомляє Державнв прикордоннв служба.

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Бійці ДПСУ ліквідували у Сумській області ударний дрон росіян, проте не вказали, який саме.

«Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера, який здійснив скидання одного вибухового заряду. Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер окупантів було збито, дрон впав та розірвався неподалік позицій захисників», – йдеться у повідомленні.

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В ДПСУ зазначили, що майже щодня ворожі дрони, які залітають з території Росії, скидають на прикордоння Сумщини вибухові пристрої.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.