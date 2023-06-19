Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах

Вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Київщині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Середино-Будська, Шалигінська, Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали обстрілів Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Великописарівська громада: поранення отримали дві людини. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові домоволодіння. У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло двоє людей (доросла людина та дитина (батько та син). Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три магазини, хлібний кіоск.

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Ворожбянська громада: пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки. Глухівська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено трансформаторна підстанція та приміщення цеху одного з підприємств, два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль.

Запорізька область

Вночі ворог атакував передмістя обласного центру, на щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. За добу рашисти завдали 105 ударів по 22 містах і селах: двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали дев'ять ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках, здійснили 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового та інших сіл. Наразі зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. Поранення отримали троє: дві людини в Преображенці та одна – в Оріхові.

Дніпропетровщина

Вночі захисники з ПвК «Схід» знищили над регіоном чотири безпілотники. Вчора агресор продовжував тероризувати Нікополь. Накрив місто вогнем з важкої артилерії. Пошкоджене комунальне підприємство. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків. Пошкоджені дев'ять приватних будинків, сім господарських споруд, автомобіль, декілька сонячних панелей, газопровід, дві лінії електропередач. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Ворог із мінометів обстріляв с. Липці Харківського району. Зруйновано дах будинку, ще в одному будинку пошкоджено вікна. Зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.

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У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач, будинок та прибудинкові споруди. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району зазнав поранення чоловік 65 років. У с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу «Пелюстка», госпіталізований з пораненням. Луганщина: минулої доби окупанти знов відкрили вогонь по Невському. Били безпосередньо по житловій забудові. Зафіксовані влучання по чотирьох будинках, на щастя, на момент обстрілу виявилися порожніми – постраждалі відсутні. Ворог також наступав у бік Новоселівського, проте безрезультатно. По Білогорівці росіяни завдали авіаційного удару. Артилерійської атаки, крім Невського і Білогорівки, зазнала Стельмахівка. За добу противник здійснив 104 обстріли (468 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти здійснили 15 обстрілів. Постраждали населені пункти: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Неліпівка, смт Нью-Йорк, с.Богоявленка, с.Ласточкине, с.Мемрик, с.Нетайлове, с.Соловйове. Пошкоджено 14 житлових будинків, цивільний автомобіль, господарча споруда, сім залізничних вагонів. По області один загиблий, один поранений за добу.

Одещина

Вночі ворог атакував область крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Всі чотири ракети знищено на підльоті.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 35 обстрілів (261 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області: Садове, Ольгівка, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Томарине, Бургунка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Саги, Ромашкове, Берегове, Розлив, Іванівка, Одрадокам’янка. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Продовжується ліквідація наслідків підтоплення. Станом на ранок 19 червня середній рівень води становить 80 сантиметрів. Підтопленими залишаються пʼять населених пунктів – це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою 843 житлові будинки. Тривають відновлювальні роботи на територіях, які раніше були затоплені.

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Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.