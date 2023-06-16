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Повітряні сили створять додаток, в якому сповіщатимуть про пуски ракет РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили створять додаток, в якому сповіщатимуть про пуски ракет РФ
За словами Ігната, українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує
фото з відкритих джерел

Відомство у режимі реального часу повідомлятиме громадян про загрози від РФ

Повітряні сили створять свій офіційний ресурс, на якому в режимі реального часу повідомлятимуть про запуски ворожих ракет та БПЛА. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що зараз існує дуже багато моніторингових пабліків. Водночас українці постійно хочуть бачити свіжу інформацію щодо того, хто, де і як атакує. 

«Повітряні сили теж будуть робити основні напрямки атак. Громадян це турбує, і багато запитів від представників ЗМІ. Багато людей хочуть бачити інформацію з офіційних джерел, додатку «Повітряна тривога», – заявив військовий.

Нагадаємо, Ізраїльська система попередження про ракетні удари, над впровадженням якої ізраїльські та українські військові працюють у Польщі, буде розгорнута в Україні до вересня.

Ці терміни на кілька тижнів перевищують початкові очікування щодо розгортання системи влітку, і українські дипломати і силовики працюють над прискоренням цього процесу

Раніше стало відомо, що у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання.

Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%). 

До слова, російські загарбники продовжують переміщувати найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок. Ситуація на Сході залишається напруженою.

 

Теги: обстріл росіяни війна російська ракета

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