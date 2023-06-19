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«Алігатор», дрони та зенітно-ракетний комплекс: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Алігатор», дрони та зенітно-ракетний комплекс: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ
Протягом доби відбулося 24 бойові зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулося 24 бойові зіткнення.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Порохонь, Рожковичі, Товстодубове, Бачівськ, Привілля, Будівельне, Білокопитове, Нові Вирки, Ворожба, Білопілля, Катеринівка, Ободи, Писарівка, Запсілля, Степне, Іскрисківщина, Гиріне, Попівка, Кіндратівка, Степне, Писарівка, Басівка, Локня, Миропілля, Степок Сумської області, а також Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. У той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Благодатного, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області.

Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Макарівки Донецької області; Левадного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Макарівка Донецької області; Зелене Поле, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпілське, Оріхів, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунка, Вірівка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Миролюбівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уразила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, три іранських ударних дрони типу Shahed та сім розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили

два пункти управління, чотири зенітно-ракетні комплекси, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів.

Теги: ЗСУ війна Генштаб ворог

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