Удар по Харківщині та обстріл Нікополя: яка ситуація в регіонах

За добу на Донеччині шість поранених цивільних

Окупанти випустили по Сумщині 180 снарядів та мін

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли зі ствольної артилерії по Новгород-Сіверському району, із них один – вночі, біля села Гай Новгород-Сіверської громади. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

За минулу добу – 180 снарядів та мін протягом дня спрямували росіяни на території області. Під обстрілами були Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Зарічне, Ольгівське, Залізничне, Малі Щербаки, Степове, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Дорожнянка, Червоне, Новоандріївка, Воскресенка, Преображенка, Новоданилівка, Гуляйполе, Плавні, Степногірськ. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині росіяни вночі тероризували Нікопольщину: обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Люди не постраждали. На місці обстрілів працюють працівники ДСНС, інформація щодо наслідків з’ясовується.

Харківщина

Близько півночі у с. Клугино-Башкирівка, що в Чугуївському районі, окупанти влучили ракетою в житловий будинок. Постраждала жінка, її госпіталізували до медичної установи. Ще одній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Під інтенсивними обстрілами Куп’янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди. У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу росіян постраждала приватна сільгосподарська техніка.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни ведуть оборону. З танків та різнокаліберної артилерії вони обстріляли Стельмахівку, М’ясожарівку, Макіївку і Площанку. На лінії зіткнення – 10 артобстрілів наших позицій. У Станиці Луганській росіяни формують списки чоловіків, придатних до мобілізації. Їх збирають в організаціях та на підприємствах усіх форм власності.

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Донеччина

Вночі – обстріли по лінії фронту в районі Авдіївки, Очеретинської, Світлодарської, Соледарської, Бахмутської громад. На ранок – активізація бойових дій поблизу Торецька. Протягом доби – постійні обстріли з важкого озброєння Бахмута, Авдіївки, Очеретинської, Мар'їнської громад. Ракетні удари по Часовому Яру і Костянтинівці. Пошкоджені будівлі промислових підприємств та багатоповерхівки. Також вчора – артобстріл Курахового (пошкоджені мережа теплопостачання та багатоповерхівки). Ввечері – обстріл с.Берестки Курахівської громади, пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

За добу на Донеччині шість поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Військові рф цілодобово гатять по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та мінометів. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали райони населених пунктів Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина в Зеленівці, пошкоджено житлові будинки. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон. Увечері було обстріляно Дніпровський район міста, мікрорайон Острів. Через потужні обстріли міста російськими загарбниками зникла напруга у електромережах. Енергетики одразу ж стали до роботи. До деокупованих населених пунктів Херсонщини щодня надходить гуманітарна допомога.

Триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.