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Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври
Рашисти пошкодили електромережі Херсона
фото ілюстративне

Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електрику у домівки херсонців

«Главком» зібрав головні новини ночі 3 грудня. Рашисти масовими обстрілами знеструмили Херсон, а також стало відомо, скільки «Калібрів» тримають окупанти у Чорному морі.

Російські загарбники масовими обстрілами знеструмили Херсон

Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври фото 1

Унаслідок нічного обстрілу з боку російських окупантів у Херсоні пошкоджено електромережі, місто залишилося без світла. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла», – написав він.

Очільник області додав, що ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електрику у домівки херсонців.

Декілька вибухів прогриміли в Запоріжжі

Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври фото 2

У п'ятницю, 2 грудня, також дісталось і Запоріжжю. В обласному центрі пролунали звуки вибухів.

Тим часом офіційних коментарів щодо причин вибухів поки не надходило.

Росія намагається привласнити собі Григорія Сковороду

Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври фото 3

Росіяни намагаються «приписати» собі видатного українського поета та філософа Григорія Сковороду. Таку заяву Володимир Зеленський зробив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

 Президент нагадав, що цими днями українці відзначають 300 років від народження Григорія Сковороди – філософа, який навчав щастя й пізнання себе, пошуку справді свого у цьому світі.

«Відвідав сьогодні Переяслав Київської області. Місця, де жив і навчав Сковорода. Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в України й цього українця. Щось там розказують, ніби й Сковорода – їхній. Але ж ми знаємо, що їм його не спіймати. Як ніколи не спіймати, не зупинити, не зламати й не полонити Україну», – сказав Зеленський.

Окупанти готуються до масованого ракетного удару по Україні

Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври фото 4

У Чорному морі нині перебуває чотири російських кораблі-носії «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами. Таку заяву зробила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, чотири з яких споряджені 24 ракетами «Калібр» і вони готові до застосувань», – зазначила спікерка.

Гуменюк вказала, що російські окупанти продовжуть брязкати зброєю та чинити психологічний тиск.

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«Усім українцям потрібно бути готовими та правильно реагувати на повітряні тривоги», – додала речниця ОК «Південь».

Українська молитва повертається до Києво-Печерської лаври

Головне за ніч: окупанти знеструмили Херсон та українська молитва повертається до лаври фото 5

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що розбудова помісної церкви – тривалий і складний процес, але «один з наріжних каменів у міцну основу» закладено.

«Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля», – написав митрополит.

Він додав: «Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України».

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Теги: війна Володимир Зеленський росія Херсон Запоріжжя ракета

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