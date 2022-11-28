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Україна ніколи не прийме порядків із Москви – Зеленський

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна ніколи не прийме порядків із Москви – Зеленський
Зеленський переконаний, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 278-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Україна відновить усе, що зруйнувала Росія, і ніколи не прийме порядків з Москви.

«У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих «товаришів» із Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 28 листопада Зеленський зустрівся з очільниками МЗС семи країн. До України з робочим візитом приїхали очільники МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

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Теги: росія Володимир Зеленський окупанти війна Україна

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