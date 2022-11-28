Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення

Резніков: «97% російських цілей – цивільні»

97% цілей російських загарбників в Україні були цивільні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як відзначив міністр, з початку війни Росія завдала по території України більше 16 тис. ракетних ударів.

«За останні дев'ять місяців Росія здійснила понад 16 000 ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей - цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності», – повідомив Резніков.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей