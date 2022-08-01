Окупанти намагаються відновити пошкоджені мости через Дніпро, – Генштаб 

ЗСУ пошкодили всі підконтрольні рашистам мости, що ведуть до Херсона

Ворог веде повітряну розвідку безпілотниками

Російські загарбники на Південнобузькому напрямку зосереджують основні зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. А також завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що українські захисники пошкодили всі підконтрольні окупантам мости, що ведуть до Херсона.

Триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Сили оборони викрили і знешкодили розвідувальну групу противника. В районі Яковлівки ворог теж намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.