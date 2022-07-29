Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи біля зруйнованого мосту

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:36 glavcom.ua
У Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи біля зруйнованого мосту
ЗСУ вже кілька разів ударили по Антонівському мосту через Дніпро
фото з відкритих джерел

Окупанти шукають альтернативу Антонівському мосту

У Херсоні російські окупанти заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

У Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи біля зруйнованого мосту фото 1

Як повідомлялось, російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту почали будувати понтонну переправу.

Перед цим окупанти визнали: ЗСУ вдало атакували Антонівський міст у Херсоні.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсону повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
Теги: поліція міст Херсон окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости
Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів, – британська розвідка
Вчора, 10:00
ЗСУ поступово звільняють Херсонщину від окупантів
Генштаб повідомив, скільки населених пунктів ЗСУ вже звільнили на Херсонщині
Вчора, 15:52
ЗСУ двома ударами зірвали спробу наступу окупантів на Херсонщині
Військові двома ударами зірвали спробу наступу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 03:35

Події в Україні

Катування українського військового. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
Катування українського військового. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
У Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту: є загиблі
У Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту: є загиблі
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами: є постраждалі
Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами: є постраждалі
ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині (відео)
ЗСУ атакували ворожі склади боєприпасів в Іловайську і на Херсонщині (відео)
Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії
Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії
ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб
ЗСУ ліквідували вже 40 500 окупантів, – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту