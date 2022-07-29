У Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи біля зруйнованого мосту

ЗСУ вже кілька разів ударили по Антонівському мосту через Дніпро

Окупанти шукають альтернативу Антонівському мосту

У Херсоні російські окупанти заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Як повідомлялось, російські військові після удару ЗСУ по Антонівському мосту почали будувати понтонну переправу.

Перед цим окупанти визнали: ЗСУ вдало атакували Антонівський міст у Херсоні.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсону повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.