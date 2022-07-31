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Окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст

Дар‘я Липська
Сьогодні, 17:47 glavcom.ua
Окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст
Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, непридатний для користування
фото: скріншот з відео

Рашисти накривають плитами пошкоджені ділянки

Російські окупанти намагаються відновити Антонівський міст у Херсоні. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram.

«Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки. За непідтвердженою поки що інформацією для цього вони збиралися використовувати ПАГи, аеродромні плити», – розповів він.

Соболевський зазначає, що якість ремонту та надійність мосту після нього викликають великі сумніви.

«У будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться», – додає він.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування.

Крім цього, гауляйтер Кирило Стремоусів заявив, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час нічної атаки Збройних сил України. 

Читайте також: Який вигляд зараз має Антонівський міст: з’явилося відео 
Теги: ремонт окупанти міст Херсонская область Херсонщина, війна Херсон новости Херсонщина Херсон Антонівський міст

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