«Окупанти, вчіться плавати»: Соцмережі дякують ЗСУ за роботу по Антонівському мосту (фото)

Антонівський міст на Херсонщині суттєво пошкоджено

Збройні сили України продовжують відстоювати українські землі та дають відсіч окупантам. Напередодні стало відомо, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Російські загарбники підтвердили пошкодження мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Тим часом у соцмережах новий шквал жартів про те, як українці чекають новин про зруйнований міст.

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Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування.