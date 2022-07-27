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«Окупанти, вчіться плавати»: Соцмережі дякують ЗСУ за роботу по Антонівському мосту (фото)

Дар‘я Липська
Сьогодні, 12:28 glavcom.ua
«Окупанти, вчіться плавати»: Соцмережі дякують ЗСУ за роботу по Антонівському мосту (фото)
Користувачі соцмереж радять запам'ятати цей міст таким
фото з відкритих джерел

Антонівський міст на Херсонщині суттєво пошкоджено 

Збройні сили України продовжують відстоювати українські землі та дають відсіч окупантам. Напередодні стало відомо, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Російські загарбники підтвердили пошкодження мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Тим часом у соцмережах новий шквал жартів про те, як українці чекають новин про зруйнований міст.

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Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування.

Теги: окупанти Херсонщина Херсон новости Херсонская область Херсонщина, війна міст ЗСУ війна Україна Херсон

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