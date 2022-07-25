ЗСУ пошкодили всі підконтрольні окупантам мости, що ведуть до Херсона, – ISW

Рашисти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону

Протягом минулого тижня українським бійцям вдалося пошкодити всі три мости до Херсону, які контролюють окупанти. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Крім цього, за інформацією аналітиків Інституту, імовірно російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

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