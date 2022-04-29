Окупанти наводять нові понтонні переправи через Сіверський Донець

РФ зводить додаткові переправи для стягування своїх сил

На Ізюмському напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ

Російські окупанти планують додаткове перекидання військ на Ізюмському напрямку. Для цього вони наводять понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 29 квітня.

Наразі на Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних сил України.

Вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.

Нагадаємо, зенітні ракетні війська повітряного командування «Південь» отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилює протиповітряну оборону в південному регіоні.