Окупанти увесь день обстрілюють Дніпропетровщину: фото наслідків

У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинків, але людей «не зачепило»

Протягом 29 квітня рашисти вшосте обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Зокрема під удари реактивної системи залпового вогню «Ураган» потрапили села Велика Костромка та Мала Костромка. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Окупанти вшосте за сьогодні обстріляли Зеленодольську громаду. Під удари Ураганів потрапили Велика Костромка і Мала Костромка», – написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, в результаті обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків, але людей «не зачепило».

Раніше окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину.