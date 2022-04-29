Словацький С-300 вже в Україні: він захищає небо на півдні

ЗРК С-300 від країн-партнерів значно посилив протиповітряну оборону у південному регіоні

Зенітні ракетні війська повітряного командування «Південь» отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилює протиповітряну оборону в південному регіоні. Як повідомляє пресслужба командування Повітряних сил, ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу і може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети росіян на відстані від 5 до 150 км.

«При цьому, не важливо, на якому летить ціль – 10 метрів або 27 км. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання.

Нагадаємо, 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

Крім того Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29. Натомість Братислава розраховує отримати F-16 виробництва США.

У квітні Словаччина підтвердила перемовини про постачання до України самохідних гаубиць.

Також міністр оборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером.