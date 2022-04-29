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    Словацький С-300 вже в Україні: він захищає небо на півдні

    Словацький зенітний комплекс С-300 уже працює в Україні - Словацький С-300 вже в Україні: він захищає небо на півдні
    Словацький зенітний комплекс С-300 уже працює в Україні
    фото ілюстративне/finbalance.com.ua

    ЗРК С-300 від країн-партнерів значно посилив протиповітряну оборону у південному регіоні

    Зенітні ракетні війська повітряного командування «Південь» отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилює протиповітряну оборону в південному регіоні. Як повідомляє пресслужба командування Повітряних сил, ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу і може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети росіян на відстані від 5 до 150 км.

    «При цьому, не важливо, на якому летить ціль – 10 метрів або 27 км. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання.

    Нагадаємо, 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

    Крім того Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29. Натомість Братислава розраховує отримати F-16 виробництва США.

    У квітні Словаччина підтвердила перемовини про постачання до України самохідних гаубиць.

    Також міністр оборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером.

    Теги: росія окупанти зброя Словаччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Словацький С-300 вже в Україні: він захищає небо на півдні