Рашисти викрали британських волонтерів: прокуратура почала слідство

Волонтери були залучені в організацію евакуаційних коридорів на території Запорізької області

У Запорізькій області окупанти викрали двох волонтерів з Великої Британії, прокуратура почала слідство. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великої Британії, які були залучені в організацію та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцеперебування невідоме», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 23 квітня у Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії.

До слова, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про викрадення окупантами дітей у Луганській області. Це робиться з метою шантажу.