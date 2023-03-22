Окупанти обстріляли Донеччину з «Торнадо»: є поранені та загиблі

Четверо осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості

Учора, 21 березня, росіяни з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Торнадо» обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок атаки загинули три людини. Про це йдеться на сторінці Офісу генерального прокурора.

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«Армія РФ вкотре здійснила масовані обстріли міст Красногорівка, Часів Яр та села Степове Очеретинської ОТГ. За попередніми даними, атаки велись зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню «Торнадо», – йдеться в повідомленні.

Через атаку окупаційних військ у Красногорівці та Степовому загинув чоловік, ще троє цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 21 березня фото: Донецька обласна прокуратура

Крім того, у місті Часів Яр загинула подружня пара, у будинок якої поцілив ворожий снаряд. Одна людина зазнала поранень. Пошкоджено та зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, а також господарські споруди.

Прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 21 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «бавовну» в тимчасово окупованому Донецьку.

До слова, завершилася 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.