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Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
фото: з відкритих джерел

Новим міністрома освіти і науки став колишній директор Малої академії наук Оксен Лісовий, а місце міністра стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна посів ексголова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін

Нові люди в уряді, новий голова «Укрзалізниці», ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго, У Києві високий гість з Азії, Рада збільшила фінансування оборони. нові умови для набуття громадянства.  Ці та інші події 21 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Нові люди в уряді: агроном-залізничник та син дисидента. Досьє на нових міністрів

Сьогодні Верховна Рада провела довгоочікувані зміни в уряді. Напередодні парламент звільнив міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, аби наступного дня призначити замість нього директора Малої академії наук Оксена Лісового, а місце міністра стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна посів ексголова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін. 

Кабмін призначив нового голову «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким новим главою «Укрзалізниці» призначено Євгенія Лященка строком на два роки. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго

Працівники Державного бюро розслідувань ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Суд ухвалив відповідне рішення. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала

Під ударом внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) могла опинитись ціла ескадрилья вертольотів РФ і шість «Грачів». Актуальні на середину березня 2023 року супутникові зображення кримських військових аеродромів оприлюднив увечері 20 березня OSINT-аналітик, що працює у Твітері під нікнеймом MT Anderson.

Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії

Сьогодні зранку, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прибув до України з неанонсованим візитом. Про це повідомила влада Японії, пише NHK World-Japan.

Рада збільшила фінансування оборони: куди підуть кошти

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.  

Набуття українського громадянства: Рада схвалила три іспити

Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за ухвалення рішення проголосував 281 народний депутат.

Нагадаємо, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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