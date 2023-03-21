Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня

Новим міністрома освіти і науки став колишній директор Малої академії наук Оксен Лісовий, а місце міністра стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна посів ексголова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін

Нові люди в уряді, новий голова «Укрзалізниці», ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго, У Києві високий гість з Азії, Рада збільшила фінансування оборони. нові умови для набуття громадянства. Ці та інші події 21 березня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Нові люди в уряді: агроном-залізничник та син дисидента. Досьє на нових міністрів

Сьогодні Верховна Рада провела довгоочікувані зміни в уряді. Напередодні парламент звільнив міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, аби наступного дня призначити замість нього директора Малої академії наук Оксена Лісового, а місце міністра стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна посів ексголова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Кабмін призначив нового голову «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким новим главою «Укрзалізниці» призначено Євгенія Лященка строком на два роки. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго

Працівники Державного бюро розслідувань ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Суд ухвалив відповідне рішення. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала

Під ударом внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) могла опинитись ціла ескадрилья вертольотів РФ і шість «Грачів». Актуальні на середину березня 2023 року супутникові зображення кримських військових аеродромів оприлюднив увечері 20 березня OSINT-аналітик, що працює у Твітері під нікнеймом MT Anderson.

Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії

Сьогодні зранку, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прибув до України з неанонсованим візитом. Про це повідомила влада Японії, пише NHK World-Japan.

Рада збільшила фінансування оборони: куди підуть кошти

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Набуття українського громадянства: Рада схвалила три іспити

Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за ухвалення рішення проголосував 281 народний депутат.

Нагадаємо, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.