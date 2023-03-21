Село, що стало щитом Києва. Зеленський відвідав Мощун у річницю звільнення (фото)

Мощунська битва стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року

Рівно рік тому, 21 березня, українські сили оборони, зокрема, 72-а бригада звільнили село Мощун Бучанського району Київської області.

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Сьогодні село відвідва президент України Володимир Зеленський і нагадав, як українські воїни стримували в селі ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ РФ, морської піхоти. І завдяки цьому російські найманці не змогли просунутись у бік Києва. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому відбувалися події такого масштабу й такого значення. Це битва за Мощун — невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних і близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом», – сказав Зеленський.

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Також глава держави підкреслив, що після переможної битви за Мощун було звільнено низку інших населених пунктів України: Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Ворзель, Бучу, Городню, Ягідне, Тростянець, Охтирку. 2 квітня від окупантів повністю визволили Київщину й Чернігівщину, а 4 квітня – Житомирщину та Сумщину.

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«Усе це заряджало на подальшу боротьбу й повернення нашого прапора всюди: у Куп’янськ, Балаклію, Ізюм, Херсон. І після півночі – успішне звільнення рідної землі на півдні. Щоб далі – на сході. Далі – у Криму. До повної деокупації нашої суверенної території. До нашої повної перемоги», – додав він.

Крім того, президент ознайомився з проєктом меморіального комплексу на місці боїв у селі Мощун. Цей комплекс має стати частиною меморіального маршруту «Битва за Київ».

Нагадаємо, битва за Мощун – одна з найзапекліших битв під час оборони Києва, що тривала з 5 березня до 21 березня 2022 року, на початковій фазі російського вторгнення в Україну за контроль над селом Мощун і околицями.

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Мощунська битва стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року.

Після висадки російського десанту на Гостомельський аеропорт основні сили російських військ пішли в масований наступ на Київ з Білорусі через чорнобильську зону відчуження. В ході стрімкого просування російські окупаційні війська взяли під контроль Чорнобиль, Іванків, Димер, Бородянку, і підійшли впритул до Бучі.

Відступаючи, українські війська підірвали мости через річку Ірпінь з метою стримування наступу противника. Обстріли та бої вздовж річки тривали вже кілька днів.

5 березня, після зайняття рубежу Буча-Гостомель основними силами російської армії, підрозділи 76-ої десантно-штурмової дивізії та 98-ої повітрянодесантної дивізії були направлені на форсування річки Ірпінь в районі села Мощун.

11 березня російські війська почали масований штурм Мощуна з усіх боків. Українські війська ввели в село додаткові сили, щоб відбити наступ. В наступні дні українські сили під впливом «вогневого валу» поступово відступали на околиці села, основні сили українських військ займали оборону в лісі біля Мощуна.

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Через кілька днів його підрозділи заблокували Мощун з двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ[5]. Українська армія відтіснила російські війська до річки Ірпінь.

21 березня ЗСУ повністю звільнили село Мощун від російських загарбників.