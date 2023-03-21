У Донецьку «бавовна»: над містом піднімається чорний дим (фото, відео)

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В небо над тимчасово окупованим Донецьком піднімається дим. Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«У Донецьку знову не домовилися про обрання папи. У процесі роздумів принесли в жертву не лише боєкомплект, а й певну кількість окупантів», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що дим піднявся у Петровському районі міста.

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Нагадаємо, триває 391-а доба російського повномасштабного вторгнення. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.