Окупанти обстріляли Куп'янськ та Вовчанськ: є жертва та поранені

Від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів

Російські війська вчора обстріляли декілька населених пунктів Харківської області. Зокрема, під удар потрапили Куп'янськ та Вовчанськ. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.



Від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.

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У Куп'янську російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У селищі Дворічна пошкоджена будівля швидкої медичної допомоги.

У селищі Ківшарівка внаслідок атаки окупантів поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх госпіталізували. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.

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У Вовчанську російський снаряд влучив у приватний будинок. Внаслідок удару загинув чоловік.

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.