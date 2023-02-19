Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вночі обстріляли з артилерії Нікополь

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вночі обстріляли з артилерії Нікополь

Внаслідок обстрілу ворог пошкодив одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки

Російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу ворог пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Без загиблих.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Теги: Дніпропетровщина жінка окупанти ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія регулярно атакує Україну іранськими дронами
Окупанти привезли в Луганськ іранських інструкторів дронів Shahed
17 лютого, 07:59
Наслідки російських обстрілів на Нікопольщині
Ворог обстріляв Нікопольщину: є загиблий і поранені
12 лютого, 22:16
В окупованій Кадіївці стався вибух у профілакторії, де окупанти облаштували шпиталь
ЗСУ завдали удару по vip-шпиталю рашистів в окупованій Кадіївці
22 сiчня, 13:45

Події в Україні

Окупанти обстріляли Куп'янськ та Вовчанськ: є жертва та поранені
Окупанти обстріляли Куп'янськ та Вовчанськ: є жертва та поранені
Окупанти вночі обстріляли з артилерії Нікополь
Окупанти вночі обстріляли з артилерії Нікополь
Союзників більшає, допомога зростає та вдосконалюється: головне за ніч
Союзників більшає, допомога зростає та вдосконалюється: головне за ніч
Російські офіцери продають мобілізованим короткострокові відпустки – Генштаб
Російські офіцери продають мобілізованим короткострокові відпустки – Генштаб
ЗСУ влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів (відео)
ЗСУ влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів (відео)
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
13K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
6771
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5433
Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
5398
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту