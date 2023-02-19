Окупанти вночі обстріляли з артилерії Нікополь

Внаслідок обстрілу ворог пошкодив одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки

Російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок обстрілу ворог пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Без загиблих.

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Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.