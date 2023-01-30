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Допомагав ворогу бомбити Харків: СБУ затримала російського агента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомагав ворогу бомбити Харків: СБУ затримала російського агента
Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних
фото: пресслужба СБУ

Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення

Служба безпеки викрила поплічника рашистів у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер «Телеграм». Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.

Допомагав ворогу бомбити Харків: СБУ затримала російського агента фото 1

Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

Допомагав ворогу бомбити Харків: СБУ затримала російського агента фото 2

Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Як повідомлялося, у ніч на 30 січня російські окупанти ракетою С-300 вдарили у житловий будинок в Київському районі міста Харків. 

У результаті удару троє постраждалих отримали легкі пошкодження, загинула літня жінка. 

Теги: Харків будинок жінка смартфон СБУ війна

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