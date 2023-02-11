Путін нагородив орденом сестру відомої пропагандистки

Згідно з указом, жінка багато років «сумлінно працювала» на ниві індивідуального підприємництва

Російський диктатор Володимир Путін нагородив орденом Дружби приватну підприємицю Алісу Симоньян – сестру пропагандистки Маргарити Симоньян.

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Згідно з указом, вона багато років «сумлінно працювала» на ниві індивідуального підприємництва і досягла у цьому «трудових успіхів».

Як повідомляють російські ЗМІ, насправді про нагородження Симоньян наприкінці 2021 року клопотала міська дума Краснодара, причому в напівсекретному режимі: відповідна інформація містилася в архівованому файлі на сайті парламенту.

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Діяльність Симоньян, яка працювала піарницею на будівництві Кримського мосту (радником зі зв'язків з громадськістю гендиректора ТОВ «Будгазмонтаж» друга Путіна Аркадія Ротенберга), не підходить під критерії нагородження орденом Дружби. Не вказано необхідну підставу і в нинішньому президентському указі.

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян мало не сміється, уявляючи українські міста, які з приходом рашистів стануть «ще краще».

До слова, запроданка Кремля не згадала про понівечений Маріуполь, який знищили росіяни, проте на місті й досі одні руїни. Те, що не встигли розбомбити російські ракети, руйнують російські «будівельники»: московські забудовники знищують вцілілі будинки Маріуполя.

Нагадаємо, що напередодні Симоньян відкрила таємницю, чому не змогла вирости нормальною.