ЗСУ знищили рідкісну російську бронемашину (відео)
Бронемашина Штурм-С була знищена із самохідної гаубиці Мста-С
Артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ знищили рідкісну російську бронемашину Штурм-С з протитанковим комплексом. Захисники знешкодили техніку росіян у передмісті Бахмута у Донецькій області. Відео опублікував офіційний Telegram-канал 3-ї ОШБр.
Удар по ворогу завдавав 1-й артилерійський дивізіон «Команда постріл» бригади. Бронемашина Штурм-С була знищена із самохідної гаубиці Мста-С.
«Трьома влучаннями з МСТА-С знищено бойову броньовану машину «Штурм-С» та склад з БК противника у передмісті Бахмута», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.
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