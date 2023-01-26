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Окупанти обстріляли порт Херсона: загорілось турецьке судно (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли порт Херсона: загорілось турецьке судно (відео)

Внаслідок ракетного удару сталася пожежа на турецькому кораблі Tuzla, що знаходиться в порту

Два турецькі судна отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії. Про це повідомляє  Hurriyet.

За словами представника турецької компанії Хусейна Чебі, внаслідок ракетного удару сталася пожежа на турецькому кораблі Tuzla, що знаходиться в порту.

За даними TGRT, очевидці також повідомляли про «сильний вибух» після влучання в корабель. Reuters пише, що в судно влучила російська ракета.

Друге судно, Ferahnaz, знаходилося в порту близько року через бойові дії.

«Судна в порту стоять пліч-о-пліч. Деякі прямо біля причалу, деякі в якірній зоні. Tuzla стояла біля причалу, де й отримала пошкодження. З екіпажу у нас там тільки одна людина, капітан. Він у безпеці», – повідомив представник турецької сторони.

Як повідомлялося, 25 січня, російська армія масованим вогнем вкрила Берислав Херсонської області. Окупанти влучили в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

Триває 336 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Теги: пожежа вибух корабель ракета Порту

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