Росіяни накрили вогнем Берислав: є загиблі та поранені

Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди

Сьогодні, 25 січня, російська армія масованим вогнем вкрила Берислав Херсонської області. Окупанти влучили в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені. Про це повідомив ексглава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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За його словами, посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.

«Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу», – повідомляє він.

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Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.