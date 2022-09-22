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Окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Торецьк: є загиблі та поранені
Снаряди влучили у двоповерховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто
фото: t.me/pgo_gov_ua

Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені

Російські окупанти обстріляли Торецьк (Донецька область) за допомогою мінометів. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

 За інформацією відомства, снаряди влучили у житлові будинки, авто та магазин. Загинули двоє мирних жителів міста - чоловік та жінка.

При цьому поранення різних ступенів тяжкості отримали шестеро людей, серед яких є 15-річна дівчинка.

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В Офісі генпрокурора зазначили, що вже здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теги: Telegram жінка магазин окупанти поранення розслідування Торецьк чоловік

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