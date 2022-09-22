Міськрада Ізюма назвала кількість жертв російської окупації

Триває ексгумація тіл масового поховання в Ізюмі

Кількість жертв серед цивільних внаслідок російської окупації Ізюма може перевищувати тисячу людей. Про це повідомила заступниця мера міста Володимир Мацокін на брифінгу.

«Сьогодні ми можемо говорити про те, що такі поховання – не в одному місці, а щонайменше у трьох... Там теж можуть розташовуватися масові поховання. І якщо спочатку ми оцінювали, що жертв серед мирного населення нашої громади – тисяча людей, я боюся, що ця цифра може лише збільшитися», – сказав він.

Зараз ексгумація тіл масового поховання в Ізюмі триває і поки що незрозуміло, коли вона завершиться. «На сьогодні ці дії не завершені, я думаю, що вони навіть не дійшли до середини… Тіла відправляють до Харкова, і там з ними працюватимуть фахівці», – зазначив Мацокін.

Заступник мера розповів, що рідні загиблих здають матеріал для дослідження ДНК в Ізюмі, а самі дослідження проводитимуться у Харкові.

Як повідомлялося, на кладовищі в Ізюмі станом на 21 вересня було ексгумовано тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.