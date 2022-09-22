Артилеристи знищили ворожий склад та техніку окупантів

Захисники ліквідували бронетанкову, автомобільну техніки та склад з боєприпасами

Аеророзвідка вчасно передала інформацію про розташування ворога ЗСУ

Артилерія десантно-штурмових військ ЗС України знищила склад з боєприпасами та техніку окупантів. Про це пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила в Телеграмі.

«Аеророзвідка артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України, виявивши ціль, своєчасно надала інформацію. У результаті цього було знищено декілька одиниць бронетанкової, автомобільної техніки та склад з боєприпасами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня, українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-8 за допомогою ПЗРК «Ігла». Вертоліт ліквідували на Запорізькому напрямку, повідомляє Національна гвардія України.

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.