Окупанти обстріляли цивільну автівку на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)

Унаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, які були в авто

Трагедія сталася на дорозі поблизу села Стрілеча

Російські загарбники поцілили у цивільний автомобіль у Харківській області. Унаслідок цієї атаки загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

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Трагедія сталася на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з протитанкової керованої ракети.

«Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

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Крім того, сьогодні приблизно об 11:00 окупанти обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, також було пошкоджено автомобіль. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.

Водночас ворог обстріляв смт Козача Лопань. У результаті атаки пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Наслідки обстрілу Харківщини фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних мешканців отримали поранення.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.