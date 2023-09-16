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Окупанти обстріляли цивільну автівку на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли цивільну автівку на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)
Унаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, які були в авто
фото: Харківська обласна прокуратура

Трагедія сталася на дорозі поблизу села Стрілеча

Російські загарбники поцілили у цивільний автомобіль у Харківській області. Унаслідок цієї атаки загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram.

Трагедія сталася на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з протитанкової керованої ракети.

«Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, сьогодні приблизно об 11:00 окупанти обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, також було пошкоджено автомобіль. На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.

Водночас ворог обстріляв смт Козача Лопань. У результаті атаки пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних мешканців отримали поранення.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Теги: обстріл Харківщина поранення

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