Ракетні удари по Харкову. Влада повідомила про наслідки

Росіяни вдарили по Харкову ракетами з комплексу С-300

Постраждали п'ятеро містян

Російські окупанти завдали п’ять ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних мешканців отримали поранення. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава області зазначив, що росіяни вдарили по місту ракетами з комплексу С-300.

«За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає», – заявив Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань ворожих ракет.

Нагадаємо, що сьогодні приблизно об 11:10 у Харкові пролунала серія вибухів.

До слова, у суботу в низці областей України оголошувалася повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Як відомо, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.