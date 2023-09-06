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На Київщині уламки ракети пошкодили відновлений гіпермаркет, який росіяни розбомбили торік

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині уламки ракети пошкодили відновлений гіпермаркет, який росіяни розбомбили торік
Згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад будівлі
фото: ТРК «Київ»

До нинішнього удару будівлю майже відновили: очікувалось, що її відкриють через два місяці – у листопаді цього року

На Київщині уламки ворожої ракети пошкодили гіпермаркет, який росіяни розбомбили з танків у березні 2022 року. Про це повідомляє телеканал «Київ».

Унаслідок ракетного удару по столиці 6 вересня, на території торговельного підприємства на Київщині виникла пожежа через падіння уламків ворожої ракети. Гіпермаркет був зачинений на ремонт. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Втім, є пошкодження. Згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад будівлі.

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На Київщині уламки ракети пошкодили відновлений гіпермаркет, який росіяни розбомбили минулого року
фото: ТРК «Київ»

Зазначимо, що в березні 2022 року цей гіпермаркет зазнав танкового обстрілу росіянами. До нинішнього удару будівлю майже відновили. Очікувалось, що її відкриють через два місяці – у листопаді цього року.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. О 4:43 повітряну тривогу оголосили в Києві та області. Станом о 6:37 тривогу було скасовано.

Зранку в Києві прогриміли вибухи. КМДА та Київська обласна військова адміністрація повідомили про роботу ППО.

Також повідомлялося, що через падіння уламків ракети виникла пожежа під Києвом (фото).

Як відомо, окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами й засобами ППО.

Нагадаємо, у серпні внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі зайнялася будівля одного з гіпермаркетів

Згодом стало відомо, що торговельна мережа Fozzy тимчасово припиняє свою роботу в Одесі. Внаслідок російського обстрілу постраждали троє співробітників магазину. Приміщення гіпермаркету Fozzy в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає.

Читайте також: Супермаркет Fozzy після обстрілу: шокуючі фото та відео
Теги: Київ обстріл Київщина уламки ракет

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