На Київщині уламки ракети пошкодили відновлений гіпермаркет, який росіяни розбомбили торік

Згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад будівлі

До нинішнього удару будівлю майже відновили: очікувалось, що її відкриють через два місяці – у листопаді цього року

На Київщині уламки ворожої ракети пошкодили гіпермаркет, який росіяни розбомбили з танків у березні 2022 року. Про це повідомляє телеканал «Київ».

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Унаслідок ракетного удару по столиці 6 вересня, на території торговельного підприємства на Київщині виникла пожежа через падіння уламків ворожої ракети. Гіпермаркет був зачинений на ремонт. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

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Втім, є пошкодження. Згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад будівлі.

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На Київщині уламки ракети пошкодили відновлений гіпермаркет, який росіяни розбомбили минулого року фото: ТРК «Київ»

Зазначимо, що в березні 2022 року цей гіпермаркет зазнав танкового обстрілу росіянами. До нинішнього удару будівлю майже відновили. Очікувалось, що її відкриють через два місяці – у листопаді цього року.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. О 4:43 повітряну тривогу оголосили в Києві та області. Станом о 6:37 тривогу було скасовано.

Зранку в Києві прогриміли вибухи. КМДА та Київська обласна військова адміністрація повідомили про роботу ППО.

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Також повідомлялося, що через падіння уламків ракети виникла пожежа під Києвом (фото).

Як відомо, окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами й засобами ППО.

Нагадаємо, у серпні внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі зайнялася будівля одного з гіпермаркетів.

Згодом стало відомо, що торговельна мережа Fozzy тимчасово припиняє свою роботу в Одесі. Внаслідок російського обстрілу постраждали троє співробітників магазину. Приміщення гіпермаркету Fozzy в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає.