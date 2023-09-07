Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих

Майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК

Унаслідок вчорашньої атаки росіян на Костянтинівку загинули 16 осіб. Одну жертву поки не вдалося ідентифікувати. Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі телемарафону.

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«За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам», – сказала вона.

Речниця зазначила, що майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК.

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«Станом на ранок залишається одна особа – це тіло чоловіка, родичі якого не об'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для пізнання», – наголосила Гаврилко.

За словами речниці, поки проводиться експертиза типу озброєння, яким вдарили окупанти. Проте вона наголосила, що артилерію виключають.

Нагадаємо, що 6 вересня російські терористи вдарили по місцевому ринку у Костянтинівці. У момент прильоту по Костянтинівці ринок працював. Там щодня у такий час перебуває щонайменше сотня людей. Також Білий дім засудив чергові обстріли російськими військами цивільного населення України