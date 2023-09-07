Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Одну жертву трагедії поки не вдалося ідентифікувати
фото: пресслужба ДСНС

Майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК

Унаслідок вчорашньої атаки росіян на Костянтинівку загинули 16 осіб. Одну жертву поки не вдалося ідентифікувати. Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі телемарафону.

«За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам», – сказала вона.

Речниця зазначила, що майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК.

«Станом на ранок залишається одна особа – це тіло чоловіка, родичі якого не об'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для пізнання», – наголосила Гаврилко.

За словами речниці, поки проводиться експертиза типу озброєння, яким вдарили окупанти. Проте вона наголосила, що артилерію виключають.

Нагадаємо, що 6 вересня російські терористи вдарили по місцевому ринку у Костянтинівці.  У момент прильоту по Костянтинівці ринок працював. Там щодня у такий час перебуває щонайменше сотня людей. Також Білий дім засудив чергові обстріли російськими військами цивільного населення України

Читайте також: «Під завалами люди. Скоріш за все, мертві». Що відбувається на місці удару в Костянтинівці
Теги: смерть Донеччина поліція ринок окупанти експертиза обстріл війна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіна переоберуть з результатом 90% голосів «за»
Путін всіх переграв? Що змінила війна всередині Росії
9 серпня, 13:03
Віктор Орбан давно вже став політичним васалом Кремля
Орбан завів стару шарманку. Угорський прем'єр знову пропонує Україні віддати свої території Росії
29 серпня, 06:39
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни
10 серпня, 06:45
Окупанти переміщують підрозділи та війська, активно застосовують свої резерви та зазнають важких втрат
Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту
10 серпня, 08:51
Росія імпортує системи іранського виробництва з вересня 2022 року
РФ вже виробляє власні «Шахеди»: чи потрібна їй ще допомога Ірану
16 серпня, 10:53
На першу обкладинку помістили фото понад десяток українців із різних сфер, які по-своєму наближали перемогу над Росією
Скандал дня. Журнал змушений міняти обкладинку через суспільне обурення
21 серпня, 22:45
Компанія BAE Systems перенесла свій азійський бізнес до Японії
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
28 серпня, 08:49
ЗСУ потужно розромили місця базування ворога – Генштаб
ЗСУ потужно розромили місця базування ворога – Генштаб
24 серпня, 19:03
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці
Росія сьогодні вбила в Костянтинівці 99-річну людину
Вчора, 21:48

Події в Україні

Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
Росіяни з балістики обстріляли Запорізький район
Бійці ВМС знищили два російські катери
Бійці ВМС знищили два російські катери
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Ракетні удари по Запоріжжю, Одещину знову атакували «шахеди»: ситуація в регіонах
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Росія вивела у Чорне море ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
55K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
25K
Кінець ери Bayraktar? Турецька оборонна промисловість змінює профіль
18K
Адвокат: Коломойському некомфортно у СІЗО
18K
Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна
15K
Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту