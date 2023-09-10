Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл

Авто організації Road to Relief загорілося та перекинулося

Через обстріл гуманітарного конвою волонтерської організації Road to Relief на Донбасі загинуло двоє іноземних волонтерів. Це громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат, повідомила організація 10 вересня на своїй сторінці в Instagram.

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Повідомляється, що напередодні четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у регіоні.

Після того, як вони проїхали Часів Яр, їхнє авто потрапило під обстріл військ РФ. В результаті чого транспортний засіб перекинувся і загорівся. Крім загиблих Емми Ігуаль та Ентоні Ігната, в авто були також німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир.

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Як передає агенція AP, Ентоні Ігнат загинув на місці, а загибель Емми Ігуаль згодом підтвердили в МЗС Іспанії. У волонтерів з Німеччини та Швеції тяжкі поранення й опіки, але їх стан – стабільний.

Російська сторона повідомлення не коментувала.

Як ідеться на сторінці Road to Relief, організація займається евакуацією цивільних на Донбасі. Ще раніше допомагала цивільному населенню Херсонщини.

Раніше у Києві відбулася церемонія прощання з рятувальником Русланом Кошовим. Він загинув у перший день повномасштабної війни у Гостомелі.

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Також на фронті загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона.