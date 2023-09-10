Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл

Надія Карбунар
glavcom.ua
Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл
Загибель Емми Ігуальпідтвердили в МЗС Іспанії
фото: Road to Relief/Instagram

Авто організації Road to Relief загорілося та перекинулося

Через обстріл гуманітарного конвою волонтерської організації Road to Relief на Донбасі загинуло двоє іноземних волонтерів. Це громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат, повідомила організація 10 вересня на своїй сторінці в Instagram.

Повідомляється, що напередодні четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у регіоні.

Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл фото 1

Після того, як вони проїхали Часів Яр, їхнє авто потрапило під обстріл військ РФ. В результаті чого транспортний засіб перекинувся і загорівся. Крім загиблих Емми Ігуаль та Ентоні Ігната, в авто були також німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир.

Як передає агенція AP, Ентоні Ігнат загинув на місці, а загибель Емми Ігуаль згодом підтвердили в МЗС Іспанії. У волонтерів з Німеччини та Швеції тяжкі поранення й опіки, але їх стан – стабільний.

Російська сторона повідомлення не коментувала.

Як ідеться на сторінці Road to Relief, організація займається евакуацією цивільних на Донбасі. Ще раніше допомагала цивільному населенню Херсонщини.

Раніше у Києві відбулася церемонія прощання з рятувальником Русланом Кошовим. Він загинув у перший день повномасштабної війни у Гостомелі. 

Також на фронті загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Він став першим Героєм України, нагородженим за звільнення Херсона.

 

 

Теги: волонтер обстріл Слов’янськ поранення медик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтери радять запитувати у військових, що саме їм потрібно
Волонтери розповіли, що категорично заборонено відправляти військовим на передову
8 вересня, 17:31
Олексій Резніков образив багатьох волонтерів своєю заявою
Держава та волонтери. Звідки взялась цифра в 3%?
5 вересня, 14:49
Любов Ярош народилася 1920 року
Пережила Голодомор та Другу світову: як 103-річна волонтерка допомагає ЗСУ (фото, відео)
16 серпня, 10:46

Події в Україні

Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл
Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл
В одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона
В одному із супермаркетів Дніпра помітили пітона
Гул ворожих дронів та розрив снарядів: ЗСУ показали відео жорстокого наступу під Бахмутом
Гул ворожих дронів та розрив снарядів: ЗСУ показали відео жорстокого наступу під Бахмутом
ЗСУ заінтригували заявою про Кримський міст
ЗСУ заінтригували заявою про Кримський міст
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
18K
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
15K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени
13K
У Києві лунають вибухи
11K
В Україні лунав сигнал повітряної тривоги
9537
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту