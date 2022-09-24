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Окупанти обстріляли житлові будинки Донеччини: є поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли житлові будинки Донеччини: є поранені (фото)
За добу знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів
Нацполіція

Окупанти пошкодили фільтрувальну станцію, територію коксохімічного заводу та пішохідний міст

Окупанти за добу атакували вісім населених пунктів Донеччини. Російські загарбники відкрили вогонь по житловому сектору. Є поранені цивільні мешканці. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, смт Велика Новосілка, Гостре-2, селах Карлівка, Первомайське, Миколаївка. Ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ «Ураган», артилерію», – йдеться в повідомленні.

За добу знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, фільтрувальна станція, територія коксохімічного заводу, пішохідний міст.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти Донеччина Україна

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