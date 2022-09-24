Окупанти обстріляли житлові будинки Донеччини: є поранені (фото)
Окупанти пошкодили фільтрувальну станцію, територію коксохімічного заводу та пішохідний міст
Окупанти за добу атакували вісім населених пунктів Донеччини. Російські загарбники відкрили вогонь по житловому сектору. Є поранені цивільні мешканці. Про це повідомляє Нацполіція області.
«Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, смт Велика Новосілка, Гостре-2, селах Карлівка, Первомайське, Миколаївка. Ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ «Ураган», артилерію», – йдеться в повідомленні.
За добу знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, фільтрувальна станція, територія коксохімічного заводу, пішохідний міст.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.
Коментарі — 0