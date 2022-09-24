Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Постраждали діти

Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі двоє дітей – сестри 10 та 17 років», – повідомив Синєгубов.

Також за даними голови адміністрації, в Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

«Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я», – закликав мешканців Харківщини голова ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Додамо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.