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Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив про прильоти (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив про прильоти (фото)
На місці падіння снарядів працювали рятувальні служби
фото: ДСНС

Обстрілів зазнали Миколаївський і Баштанський район Миколаївщини

У результаті нічного ворожого обстрілу Миколаєва є влучання в акваторію річки Південний Буг. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється», – написав він у соцмережі.

Кім також розповів про ситуацію в Миколаївській області.

Миколаївський район

23 вересня протягом дня з 12:00 по 13:00 та після 15:00 ворог завдавав удари по Шевченківській громаді. У с. Шевченкове по об’єкту цивільної інфраструктури та території населеного пункту. Постраждалих немає.

У с. Котляреве попадання по відкритих територіях населеного пункту й по його околицях. Постраждалих немає.

Також 23 вересня о 18:02 зафіксовано обстріл ворожими касетними снарядами с. Парутине Куцурубської громади. Попадання були за населеним пунктом та по центральній частині. Частково зруйновано два приватних будинки, техніка. Постраждалих немає.

За інформацією ОК «Південь», 23 вересня ворог з літака тактичної авіації Су-20 випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без жертв та постраждалих.

Вночі, 24 вересня, о 00:02 ворог двічі завдавав ракетних ударів по с. Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлових будинки, без постраждалих.

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Баштанський район

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Баштанської громади. Сьогодні, 24 вересня, орієнтовно о 00:15 обстрілів зазнали околиці с. Явкіно, о 02:30 у населеному пункті внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування будівель, загорання автомобіля. Також вночі, 24 вересня, о 00:14 був обстріл околиці с. Отрадне. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

24 вересня о 02:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Зранку, 24 вересня, о 04:00 обстрілів зазнало с. Широке за межами населеного пункту, влучання переважно по відкритих територіях та дорожньому покриттю. Постраждалих та руйнувань немає.

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 24 вересня ракетного обстрілу з боку окупантів зазнало місто Миколаїв.

Теги: ворог Миколаїв обстріл Миколаївщина

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