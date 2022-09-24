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Їх чекає чорний пакет. Банкова прокоментувала обстріл росіянами Запоріжжя

Альона Боженко
glavcom.ua
Їх чекає чорний пакет. Банкова прокоментувала обстріл росіянами Запоріжжя
У Зеленського прокоментували обстріл росіянами Запоріжжя
фото: Валентин Резніченко

Окупанти б'ють по житлових будинках через власну слабкість

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нічний обстріл Запоріжжя рашистами. За його словами, окупанти обстрілюють місто оскільки розуміють, що воно не буде їхнім. Про це він написав у Telegram.

Єрмак зауважив, що від власної слабкості та нікчемності, окупанти б'ють по житлових будинках. За його словами, божевілля росіян полягає в тому, що в паралельній реальності вони говорять про «своє Запоріжжя», а в справжній реальності їх тут «чекає чорний пакет».

«Формула російського божевілля дуже проста. Війна з мирними людьми – чорний пакет – біла Лада. Це саме та формула, яку ми гарантуємо тим, хто приєднається до божевілля свого лідера. І у нас є чим забезпечувати таку формулу», – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Додамо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.

Теги: війна окупанти місто Запоріжжя Андрій Єрмак обстріл

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