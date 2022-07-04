Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджені будинки, пожежі на полях

Інформація щодо пошкоджень уточнюється

Рашисти продовжують гатити по Миколаївській області. Протягом минулої доби обстріли були у кількох селищах області. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Вдень, 3 липня, обстріли були в селищі Березнегувате та селі Лепетиха Березнегуватської громади. Без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Близько 23:00, 3 липня, обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає», – зазначив Кім.

Він також зазначив, що у Миколаївський районі в селі Дніпровське внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки.

«Зранку, 3 липня, близько 10:00 на території Куцурубської громади в селі Дніпровське внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки, інші будинки й будівлі зазнали пошкоджень.

Вдень, 3 липня, з 13:30 по 14:00 фіксувалися обстріли с-ща Засілля та за межами населених пунктів Первомайської громади. Пошкоджено присадибні ділянки, відбулося займання на полях. Після 14:00, 3 липня, були обстріли с. Степове Воскресенської громади. Пошкоджено будівлю церкви», – зазначив голова ОДА.

Він також уточнив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.