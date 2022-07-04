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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджені будинки, пожежі на полях

    Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджені будинки, пожежі на полях
    фото: ДСНС

    Інформація щодо пошкоджень уточнюється

    Рашисти продовжують гатити по Миколаївській області. Протягом минулої доби обстріли були у кількох селищах області. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

    «Вдень, 3 липня, обстріли були в селищі Березнегувате та селі Лепетиха Березнегуватської громади. Без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

    Близько 23:00, 3 липня, обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає», – зазначив Кім.

    Він також зазначив, що у Миколаївський районі в селі Дніпровське внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки.

    «Зранку, 3 липня, близько 10:00 на території Куцурубської громади в селі Дніпровське внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки, інші будинки й будівлі зазнали пошкоджень.

    Вдень, 3 липня, з 13:30 по 14:00 фіксувалися обстріли с-ща Засілля та за межами населених пунктів Первомайської громади. Пошкоджено присадибні ділянки, відбулося займання на полях. Після 14:00, 3 липня, були обстріли с. Степове Воскресенської громади. Пошкоджено будівлю церкви», – зазначив голова ОДА.

    Він також уточнив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

    Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджені будинки, пожежі на полях