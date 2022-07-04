Лисичанськ дався росіянам дуже дорого: боєць ЗСУ пояснив ситуацію з відступом

Лисичанськ українські бійці тримали дуже довго

Український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська. Про це журналіст написав у своєму Facebook.

Сазонов зауважив, що Лисичанськ тримали дуже довго: на нього не вийшли після Сєвєродонецька через річку.

«На нього перли великими силами весь цей час по цьому березі Сіверського Донця з напрямку Тошківки та Гірського. А з напрямку Попасної намагались замкнути Лис (Лисичанськ – ред.) у великий котел. Тобто висоти про які так много пишуть, та водна преграда не працювали», – йдеться у повідомленні.

«Друге. Про ці висоти ще. Оскільки ми стояли не в самому Лисичанську, а як раз вже на виході у напрямку Гірського – то висоти були в нас за спиною, а перед нами шлях на Тошківку. І я міг би багато розповісти, як по ним прилітало. Там наша арта була, а оркська попереду. Чути постійно, а у темряві ще й сполохи. Ці висоти утюжили з усього. Постійно. Іноді падало на нас. То міни, то гради. Наш файний новий сортір разбили у перший день градом. Тобто, коли у ворога таке преімущество в кількості стволів та БК – це питання часу», – продовжив Сазонов.

Крім того, боєць ЗСУ підкреслив, що Лисичанськ дався росіянам дуже дорого.

«Арта свій врожай збирала, ну а наш Хорт не тільки тримав позиції, но з смежниками непогано працював рейдами у тил. Тобто орки місяць контролюють населений пункт, а тут о 5 ранку «Доброго ранку ми з України». Або «Гамарджоба!» Втрати по техніці та бійцям вони мали постійно», – розповів Сазонов.

Також журналіст додав, що так званого «котла» не відбулося.

«Справа не в території у сучасній війні. А саме у тому, хто збереже свою армію. Той і переможе і поверне усі землі. Крапка», – переконаний він.

Раніше солдат Парасюк пояснив, що означає відступ із Сєвєродонецька й Лисичанська.

Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни кинули на Лисичанськ значні сили та закріплюються у районі міста, воно у вогні.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ризик захоплення російськими військами Луганської області є, однак, наразі не можна сказати про повний контроль окупантів над Лисичанськом, на околицях тривають бої.

Станом на 3 липня на Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.