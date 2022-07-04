Чим насправді є денацифікація?

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

Російська пропаганда стверджує, що українці, які не погоджуються із тезою про «одін народ» є націоналістами

Денацифікація за Путіним – це тотальне знищення росіянами вільних українців

В перекладі із російського новоязу «одін народ», та навіть «братські народи» насправді означає – українців не існує (і України). Принаймні окремо від Росіі, на одному національному рівні із росіянами.

І далі російський наратив стверджує таке: українці, хто не погоджуються із цією тезою про «одін народ» і вважають, що існує суверенна Украіна і вільні украінці – це і є націоналісти/нацисти. Бо вони за українську окрему націю/державу/країну. А якщо вони ще й озброєні – тим більше.

Саме від них (тобто нас) і «визволяють» росіяни наші домівки, наші міста і села, нашу країну

Тобто саме росіяни воюють «до останнього українця» в Україні і проти України

Щоб реально залишився «одін народ», титульний. І «сочувствующіє» в якості яничар.

Тому денацифікація (як ціль Путіна у цій війні) – це тотальне знищення росіянами вільних українців.

Геноцид. Якщо перекладати із новоязу…

Джерело: блог Наталії Ємченко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.