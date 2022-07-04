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    Думки вголос

    Чим насправді є денацифікація?

    • Наталія Ємченко

      Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

    •  glavcom.ua
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    Російська пропаганда стверджує, що українці, які не погоджуються із тезою про &laquo;одін народ&raquo; є націоналістами - Чим насправді є денацифікація?
    Російська пропаганда стверджує, що українці, які не погоджуються із тезою про «одін народ» є націоналістами
    фото: pravyysektor.info

    Денацифікація за Путіним – це тотальне знищення росіянами вільних українців

    В перекладі із російського новоязу «одін народ», та навіть «братські народи» насправді означає – українців не існує (і України). Принаймні окремо від Росіі, на одному національному рівні із росіянами.

    І далі російський наратив стверджує таке: українці, хто не погоджуються із цією тезою про «одін народ» і вважають, що існує суверенна Украіна і вільні украінці – це і є націоналісти/нацисти. Бо вони за українську окрему націю/державу/країну. А якщо вони ще й озброєні – тим більше.

    Саме від них (тобто нас) і «визволяють» росіяни наші домівки, наші міста і села, нашу країну

    Тобто саме росіяни воюють «до останнього українця» в Україні і проти України

    Щоб реально залишився «одін народ», титульний. І «сочувствующіє» в якості яничар.

    Тому денацифікація (як ціль Путіна у цій війні) – це тотальне знищення росіянами вільних українців.

    Геноцид. Якщо перекладати із новоязу…

    Джерело: блог Наталії Ємченко

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    Теги: росія окупанти геноцид війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Чим насправді є денацифікація?