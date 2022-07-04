Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 4 липня

Минулої доби росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Чернігівщина

Вночі – два обстріли зі стрілецької зброї по прикордонню, Корюківський район. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина

Минулої доби росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

Вчора ввечері росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали − це мирні люди, пацієнти інтернату. Наразі вони в лікарні.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький район, а саме – Зеленодольську та Широківську громади. Люди не постраждали. У селі Шестірня Широківської громади у дитячому садку вибуховою хвилею вибило вікна. Інші обставини та наслідки уточнюються.

Харків

О 4 ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів міста, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці ще працюють правоохоронці, попередньо, постраждалих немає.

По області протягом доби окупанти наносили артилерійські удари по громадах Харківського, Ізюмського, Богодухівського районів області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, були влучання на відкритих територіях на полях. За добу по області четверо поранених, у Харківському районі с. Безруки троє загиблих.

Луганщина

Окупанти закріпилися в Лисичанську. Ворогу також вдалося форсувати річку Сіверський Донець і захопити Білогорівку.

Донеччина

Ворог наростив інтенсивність обстрілів та їхню потужність. За добу обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі) та населені пункти: Олексієво-Дружківка, Малинівка (елеватор), Новополтавка. Пошкоджено 82 об’єкти.

За добу в області – дев'ятеро загиблих, в тому числі дитина; 25 поранених, із них одна дитина. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора ввечері обстрілів зазнала Широківська громада. Обстріли були поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.

Також протягом дня ворог здійснював обстріли кількох населених пунктів області, зокрема території Куцурубської громади, Первомайської, Воскресенської громад. Є пошкоджені будівлі, за попередніми даними постраждалих немає.

Херсонщина

Обстріли Херсонщини та сусідніх областей з окупованих населених пунктів області триває. Через бойові дії виникли пожежі на полях їз пшеницею, також є загоряння лісів та лісосмуг, поранена худоба, знищені будинки мирних жителів.

Тривожною залишається ситуація у Бериславському, Каховському та частині Херсонського районів. Напружена ситуація і у самому Херсоні.

Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут